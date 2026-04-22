NTTドコモ、山林火災の影響により岩手県の一部で携帯電話サービスが4月22日17時より利用できない状況に！JAPANローミングが提供中
|NTTドコモの携帯電話サービスが山林火災の影響により岩手県の一部で4月22日17時より利用できない状況に！
NTTドコモは22日、同社の携帯電話サービスが2026年4月22日（水）に発生した山林火災の影響によって東北の一部エリアで利用できないまたは利用しづらい状況が同日17時より発生しているとお知らせしています。原因は山林火災の影響による停電および基地局までの伝送路の故障などで、対象エリアは岩手県大槌町吉里吉里地区および岩手県大槌町小鎚地区とのこと。
これに伴い、同社では対象エリアにおいて大規模災害や大規模障害などによって契約している携帯電話事業者の通信サービスが利用できない場合に他の携帯電話事業者が救済用のネットワークを提供するサービス「JAPANローミング」（フルローミング方式）を提供しています。そのため、JAPANローミングに接続された場合にはスマートフォン（スマホ）などの携帯電話のピクト（アンテナマーク）が「JPN-ROAM（JpnRoam）」と表示され、緊急通報などの音声通話やSMS、データ通信（送受信最大300kbps）を利用できます。
またピクトに「JPN-ROAM」などの表示が出ていても通信ができない場合はネットワークの選択方法を「手動選択」に設定することで改善することがあり、手動選択の一覧から「JPN-ROAM S」を選択して試すように案内されています。なお、Android搭載製品でJAPANローミングにおいてデータ通信を利用になるにはデータローミング設定をオンにする必要があるほか、ネットワークを「手動選択」にした後はJAPANローミングの終了時に「自動選択」の設定に戻す必要があるのでご注意ください。
携帯電話サービスは日常生活や経済活動に不可欠なライフラインであり、地震や台風などの大規模災害時や、通信設備の大規模障害発生時においても継続的に通信サービスを利用できる環境を整備することが重要で、携帯電話サービスの通信事業者5社はこれまでも非常時における通信代替手段として固定電話や公衆電話のほか、公衆無線LANサービス「00000JAPAN」などの無料Wi-Fiサービスの利用を呼びかけてきましたが、それらの代替手段が近くにない場合の通信手段の確保が課題でした。
そうした中で今回、大規模災害や大規模障害などによって契約の通信事業者の通信サービスが利用できない場合に他の通信事業者が救済用のネットワークを提供するJAPANローミングが開始されました。JAPANローミングは被災事業者の被害状況などに応じてフルローミング方式または緊急通報のみ方式の2種類が提供され、提供される方式は各社間で協議のして決められます。なお、JAPANローミングは災害などが発生した場合の代替手段であり、固定電話・公衆電話・固定インターネット回線や00000JAPANなどの他の代替手段も併せて利用することが案内されています。
|方式
|音声通話
|データ通信
|SMS
|フルローミング方式
|利用可能
（緊急通報含む）
|利用可能
（送受信最大300kbps）
|利用可能
|緊急通報のみ方式
|110（警察）、119（消防／救急）、118（海上保安庁）への発信のみ
（折り返し不可）
|利用不可
|利用不可
＜利用方法＞
・フルローミング方式
利用中のスマートフォン（スマホ）などがJAPANローミングに対応している場合、フルローミング方式では自動で他の通信事業者のネットワークに接続され、携帯電話のピクト（アンテナ情報）が「JPN-ROAM（JpnRoam）」と表示されます。
※ Android搭載機種でデータ通信を利用する場合にはデータローミング設定をオンにする必要があります。データローミングをオンにしたまま海外に渡航すると、予期せぬデータ通信料が発生する可能性があるためご注意ください。ただし、データローミングをオフのままでも利用できる機種もあるとのことです。
※ JPN-ROAMなどの表示が出ていても通信ができない場合はネットワークの選択方法を「手動選択」に設定することで改善することがあります。一覧から「JPN-ROAM D」または「JPN-ROAM K」、「JPN-ROAM S」、「JPN-ROAM R」のいずれかを選択してお試しください。なお、「手動選択」後はJAPANローミングの終了時に「自動選択」の設定に戻す必要があります。
・緊急通報のみ方式
緊急通報の発信が必要な場合のみ、以下（1）〜（3）の手順で利用してください。
（1）ネットワークを「手動選択（自動選択をオフ）」に設定の上で契約中の事業者以外のネットワーク名を選択してください。
|事業者
|ネットワーク名
|NTTドコモ
|「NTT DOCOMO」「DOCOMO」「44010」
|KDDI、沖縄セルラー
|「KDDI」「KDDI_50」「44050」
|ソフトバンク
|「SoftBank」「44020」
|楽天モバイル
|「Rakuten」「44011」
※ 「自動選択」の状態でご利用いただける場合もあります。
（2）「圏外」と表示されますが、繰り返して発信を試します。
（3）緊急通報が終わったらネットワークの選択方法を「自動選択」の設定に戻します。設定を戻さない場合はJAPANローミングの提供終了後に平常時の通信が利用できないのでご注意ください。
記事執筆：memn0ck
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