国内外でホテルなどを展開する「星野リゾート」は7月、北九州市門司区にホテルを開業し、福岡県に初めて進出します。4月22日、コンセプトなどが発表されました。 星野リゾートが、北九州市の門司港レトロ地区に開業するのは「BEB5（ベブファイブ）門司港 by 星野リゾート」です。20代から30代がターゲットで、コンセプトは「トキメキ海峡ステイ」です。119の客室すべてが関門海峡に面したオー