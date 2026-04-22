「フィーフィー！偉いねー」指で飼育員の手のひらをそっと触れてから、大好きなおやつをもらう1頭のサル。何気ない行動に見えますが、試しに記者がやってみると…。指を出しかけるものの、最後まで記者の手に触れることはありませんでした。この行動も、飼育員との信頼の証の1つだといいます。アヌビスヒヒのメス「フィーフィー」26歳。 来園客は「かわいい」「めっちゃでっかくて、鳴き声もか