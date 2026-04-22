メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県紀宝町で、南海トラフ地震などによる津波に備え、新たな津波避難タワーが完成し、22日に竣工式が行われました。 津波避難タワーが完成したのは紀宝町の井田地区で、22日は関係者や地元住民約50人が出席して竣工式が行われました。 紀宝町では南海トラフ地震で最大11メートルの津波が想定されていて、タワーは屋上が海抜約18メートルとなっています