長年の習慣から「やるべき」と思いがちな家事。しかし、年々負担は増していき――。どうしたらもっとラクにできるのか、掃除のプロである沖幸子さんに聞きました（構成：村瀬素子）家事のストレスをグンと減らす《9つのヒント》* * * * * * *それ、やらなきゃダメ？年を重ねれば誰しも肉体が衰え、若い頃のようにはテキパキと動けなくなり、掃除や片づけなど日々の家事がしんどくなるもの。自分が無理なくできるやり方に変えていか