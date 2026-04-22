「BCNランキング」2026年4月6日〜12日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位スマートフォン用防水ケース/IPX8/お風呂用P-WPSB04WH（エレコム）2位iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリアPM-A22SHVCKCR（エレコム）3位Galaxy A25 5G用Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / クリアRT-GA