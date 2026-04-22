ラ・リーガ 25/26の第33節 レアル・マドリードとアラベスの試合が、4月22日04:30にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。 レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、キリアン・エムバペ（FW）、ジュード・ベリンガム（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアラベスはルーカス・ボイエ（FW）、トニ・マルティネス（FW）、デニス・スアレス（