俳優の藤木直人（53）が、20日放送の日本テレビ系『世界まる見え！テレビ特捜部』SPに出演。“おマヌケ”なエピソードを明かした。【写真】すでに車内には…藤木直人と目があったタレントこの日は「世界一のオマヌケさん決定」と題した内容で、世界のおマヌケ映像が次々と紹介された。テーマにちなみ、「やらかしちゃったおマヌケなエピソード」を聞かれた藤木は、「撮影が終わったあと帰る時、車が何台かと待っていて…」と、