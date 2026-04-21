ツーハッチから、人気シリーズ「ブラモネ」の機能を搭載した新作水着が登場♡2026年4月8日（水）より発売されています。インナー発想の補整力で、着るだけで美しいシルエットを叶える話題のビキニセット。体型カバーと“盛れる”を両立した、今どき女子にぴったりの一着に注目です♪ 2カップアップの美盛り設計 ≪2cup盛り≫「ブラモネ」オフショルダービキニ3点セットは、シリー