ツーハッチ新作♡ブラモネ水着で2カップ盛り＆体型カバー叶う

ツーハッチから、人気シリーズ「ブラモネ」の機能を搭載した新作水着が登場♡2026年4月8日（水）より発売されています。インナー発想の補整力で、着るだけで美しいシルエットを叶える話題のビキニセット。体型カバーと“盛れる”を両立した、今どき女子にぴったりの一着に注目です♪

2カップアップの美盛り設計

≪2cup盛り≫「ブラモネ」オフショルダービキニ3点セットは、シリーズ累計200万枚突破の「ブラモネ」構造を水着に初採用。

ワイヤー入りモールドカップと取り外し可能なパッドにより、自然に2カップアップを実現します。

バストの横流れやボリューム不足をカバーしながら、立体感のある美しいシルエットをキープ。

まるでブラジャーのようなフィット感で、水着でも安心感のある着心地が魅力です。

ニューエラ×Hender Scheme初コラボ♡上質レザーが映える大人キャップ登場

体型カバーも叶う万能デザイン

トップスは2WAY仕様のオフショルダーデザインで、気になる二の腕をふんわりカバー。バックのレースアップが華奢見えを演出します。

ショーツには前後ギャザーを施し、お腹やヒップラインを自然にカバー。さらにフレアパンツ付きで太ももラインもすっきり見せてくれるのが嬉しいポイントです。

両サイドにファスナーポケットを備えた実用性の高さも魅力で、ビーチやリゾートでも快適に過ごせます。

カラー・サイズ展開

≪2cup盛り≫「ブラモネ」オフショルダービキニ3点セット

価格：9,980円(税込)

自分好みに選べる全8タイプのカラー展開で、スタイリングの幅も広がります。

カラー：《トップス》ブラック、ホワイト《ボトムス》ブラック、キャメル、ブラウン、カーキ

サイズ：《トップス》AB70、AB75、CD65、CD70、CD75、EF65、EF70、EF75《ボトムス》M、L

理想のシルエットを叶える一着♡

補整力とデザイン性を兼ね備えたツーハッチの新作水着は、体型に悩む女性の強い味方。隠すだけでなく“魅せる”スタイルを叶えてくれるので、自信を持って夏を楽しめます♡自分にぴったりのカラーを選んで、今年のビーチスタイルをアップデートしてみてはいかがでしょうか♪