最大12連休となる2026年のゴールデンウイーク、広島市の旅行会社では、国内・海外ともにツアーの予約が好調のようです。Q.（ゴールデンウイークの）予定はどう？■40代「母方の両親と子どもと長崎に行こうかなと思っている。でもホテルが高いみたいなので、奥さんとどうするかと話している。」■夫婦「滝でも見に行こうかな。」「滝がめっちゃ好きで、人があまり多いところは嫌かもしれない。」