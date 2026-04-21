かつて創作は、技術や経験を持つ人の領域と見られがちだった。その境界が、ここ数年で静かに揺らいでいる。非クリエイターと呼ばれる層にも変化が広がり、創作との距離は確実に縮まっているようだ。ＡＭＢＩ株式会社が実施した調査によると、生成ＡＩを使った創作経験がある非クリエイターは１５・７％で、およそ６人に１人にあたる。調査は２０代から５０代の男女２１０９人を対象にインターネットで行われたもので、モニター