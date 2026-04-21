創作は誰のものか　生成ＡＩが広げた参加の裾野

かつて創作は、技術や経験を持つ人の領域と見られがちだった。その境界が、ここ数年で静かに揺らいでいる。非クリエイターと呼ばれる層にも変化が広がり、創作との距離は確実に縮まっているようだ。

ＡＭＢＩ株式会社が実施した調査によると、生成ＡＩを使った創作経験がある非クリエイターは１５・７％で、およそ６人に１人にあたる。調査は２０代から５０代の男女２１０９人を対象にインターネットで行われたもので、モニター提供元はＲＣリサーチデータとされている。

興味深いのは、創作経験者のうち２９・９％が、ＡＩを使う前はまったく創作をしていなかった点だ。一方で３０・２％は以前から関心を持っていたと回答しており、潜在的な意欲が技術によって引き出された構図が見える。さらに、ＡＩ利用後に創作の幅が広がったと答えた人は３４・１％にのぼった。

実際の活用内容では、イラストや画像、写真の生成が７３・７％と突出し、企画のアイデア出しが２９・３％、文章作成が２７・８％と続く。視覚表現を起点に、他の分野へと広がる傾向もうかがえる。

創作との距離感については、やや身近になったが６３・８％、非常に身近になったが２８・４％で、合計９２・２％に達した。多くの人が、程度の差はあれど創作を自分ごととして捉え始めている。

創作の敷居が下がることで、新たな表現が生まれる可能性は高まる。一方で、誰もが作り手になれる環境は、質の評価や独自性のあり方を問い直す契機にもなる。広がる参加の中で、創作の意味そのものが再定義されつつある。