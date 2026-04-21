TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、日本のオリコンランキングで“初”の大記録を塗り替えた。4月21日、オリコンによると、TOMORROW X TOGETHERの8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』は、発売初週に23万枚を売り上げ、最新の週間アルバムランキング（4月27日付）で初登場1位を記録した。【写真】「メンバーが…」TXT、“再契約”の理由語るこれによりTOMORROW X TOGETHERは、海外アーティストとして史上