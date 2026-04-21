TOMORROW X TOGETHER、日本オリコンで“海外アーティスト初”の大記録！14作品連続1位の快挙

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、日本のオリコンランキングで“初”の大記録を塗り替えた。

4月21日、オリコンによると、TOMORROW X TOGETHERの8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』は、発売初週に23万枚を売り上げ、最新の週間アルバムランキング（4月27日付）で初登場1位を記録した。

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これによりTOMORROW X TOGETHERは、海外アーティストとして史上初めて、14作品連続でオリコン週間アルバムランキング1位に輝くという快挙を達成した。

2020年に初めて首位を獲得して以来、アルバムをリリースするたびに、自らが打ち立てた“連続1位の最多記録”を更新し続けている。

新アルバムのタイトル曲『Stick With You』への反響も大きい。同曲は、日本のLINE MUSICデイリーソングチャートで4日連続1位を記録し、日本のファンからの強力な支持を証明した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

日本だけでなく、韓国の音源チャートでの成績も注目に値する。タイトル曲は公開当日にBugsのデイリーチャートで1位に直行し、週間チャートでも首位を獲得。さらにMelonの「TOP100」にも安定してランクインし、ロングヒットの兆しを見せている。

今回のアルバムは、メンバーたちがデビューから7年間で感じてきた率直な感情を投影している点で、意義深い作品となっている。終わりが見える恋を引き留めたいという切実な思いを込めたタイトル曲『Stick With You』は、夢に向かうメンバーたちの揺るがない意志としても解釈され、リスナーの共感を呼んでいる。

特にTOMORROW X TOGETHERは、最近の音楽番組のステージで、デビュー8年目のアーティストらしい安定した歌唱力と繊細な表情演技、余裕のあるステージマナーを披露し、“パフォーマンス強者”としての実力を遺憾なく発揮している。

アルバムごとに成長を重ね、“キャリアハイ”を更新し続けているTOMORROW X TOGETHERが、今回の活動でどのような新たな記録を打ち立てるのか、関心が集まっている。

（記事提供＝OSEN）