元日本代表選手らが子どもたちに直接指導する「レジェンドサッカークリニック」が諫早市で行われました。 指導するのは、元日本代表の久保 竜彦さんや佐藤 寿人さん、J1サンフレッチェ広島で活躍した森崎 浩司さん、国見高校出身で浦和レッズのゴールキーパーとして活躍した都築 龍太らの元Jリーガーです。 諫早市のトランスコスモススタジアムで開かれた「レジェンドサッカークリ