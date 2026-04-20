元日本代表選手らが子どもたちに直接指導する「レジェンドサッカークリニック」が諫早市で行われました。

指導するのは、元日本代表の久保 竜彦さんや佐藤 寿人さん、J1サンフレッチェ広島で活躍した森崎 浩司さん、国見高校出身で浦和レッズのゴールキーパーとして活躍した都築 龍太らの元Jリーガーです。

諫早市のトランスコスモススタジアムで開かれた「レジェンドサッカークリニック」には、県内の小学生約50人が参加し、ドリブルやパスなどの技術を学びました。

(小学生)

「楽しかった」「いい練習になった」「点を決められたことがうれしかった」

(森崎 浩司さん)

「楽しんでやることが大事。長崎にはJクラブがあるので、目標を高く持ってJリーガー目指して頑張ってほしい」

クリニックは去年6月に続き3回目の開催で、諫早市の「浜松建設」が地元の子どもたちにスポーツの楽しさや魅力を伝えようと企画しました。

(浜松建設 茺松 和夫社長)

「（レジェンドと）一緒に触れ合える機会はないので、実際一緒に触れ合って体験して、一緒にワイワイ言いながら、成長のきっかけになればいい」

3つのチームに分かれて行われたミニゲームでは、子どもたちが一生懸命にボールを追いかけ、サッカーを楽しんでいました。