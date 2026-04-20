お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは4月17日、自身のInstagramを更新。イケメンなスーツ姿を披露しました。【写真】庄司智春のイケメンなスーツ姿「実はイケメン！」庄司さんは「承認欲求」とつづり、1枚の写真を投稿。車の運転席に座った自身のスーツ姿を披露しています。黒いスーツにネクタイを締めたイケメンなショットです。「ネクタイ珍しいからスーツ姿も良いねって言われたいこれぞ承認欲求笑えば良いのに普通を装