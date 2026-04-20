タレント・実業家の川崎希（38）が19日、自身のインスタグラムを更新。昨年6月に誕生したばかりの、“グーちゃん”こと生後9ヶ月の長女の“顔出し”ショットを披露した。【写真】「3人の中で1番大きめ」生後9ヶ月次女の“顔出し”ショットを披露した川崎希「グーちゃんの生後9ヶ月検診へ行ってきました 体重は10.5kgになって、3人の中で1番大きめかな 離乳食も3回になったよ」と成長を報告。赤と白の水玉模様のベビー服に身を