1914年の竣工以来、数多の旅人を見守ってきた重要文化財「東京駅丸の内駅舎」ですが、その北ドーム内に、2026年4月21日、歴史的質感をそのままに体感できる「TOKYO STATION CAFE -THE NORTH DOME-（東京ステーション カフェ ザ ノースドーム）」が誕生します。かつて誰かの到着を待ちわびた「待合室」だった場所が、現代の「時を味わい、文化を愉しむ空間」へと生まれ変わります。天井高5メートルの開放的な空間に広がるのは、100