【東京都】国営昭和記念公園「フラワーフェスティバル2026」みんなの原っぱ・ネモフィラ（過去の様子）「国営昭和記念公園（しょうわきねんこうえん）」では、2026年5月24日（日）までの期間、「フラワーフェスティバル2026」を開催中。ネモフィラはもちろん、シャーレーポピーやカスミソウなど、期間中はさまざまなお花が次々と開花・見頃を迎えます。春限定の飲食メニューや、花の魅力をより楽しむことができるイベントも多数開