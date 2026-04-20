Snow Man・目黒蓮が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』の全国生中継付き初日舞台あいさつ、公開記念舞台あいさつの開催が決定。カナダに滞在中の目黒が、本作のために帰国し舞台あいさつに登壇する。また、公開初日の4月29日〜5月3日までの5日間限定で、入場者プレゼント第1弾「オリジナルクリアカード」の配布が決定した。【動画】『SAKAMOTO DAYS』Snow Man主題歌収録キャラPV原作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）連載の同