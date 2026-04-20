4月17日に26歳の誕生日を迎えた吉田優利が自身のインスタグラムを更新。誕生日当日は米国女子ツアー「JMイーグルLA選手権」の2日目。吉田は「最後の最後で最後の選手がバーディを取って私は予選落ち、、そんな誕生日でした、笑」と、1打差で予選通過を逃してしまったことを明るく振舞いながら振り返った。【写真】米国で祝福！ 吉田優利、26歳のバースデーパーティー（全18枚）投稿では「2」「6」「ケーキ」などの大きなバルーンで