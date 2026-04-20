頭痛は多くの人が経験する身近な症状ですが、「いつものことだから」「市販薬で様子を見ている」という人も少なくありません。しかし、頭痛にはいくつかの種類があり、原因や対処法はそれぞれ異なります。市販薬で十分に改善しない場合、医療機関での診断や治療によって、症状の軽減が期待できることもあります。今回は、頭痛の種類や見分け方、受診のタイミングについて、川口並木クリニック院長の神谷先生に聞きました。 ※202