4月20日（月）夜9時 日本テレビ系で放送の「しゃべくり007」には、元プロ野球選手の長嶋一茂、糸井嘉男、内川聖一、西岡剛が登場！今回は、日刊スポーツ、スポーツ報知、サンケイスポーツの記者全面協力のもと、10代〜60代の500人が選んだ“最高のホームラン”を、昭和・平成・令和 各時代の映像をふんだんに使い紹介していく。数々の“球史に残るありえないホームラン”の映像とともに、ゲスト陣が打ったホームランの舞台裏につい