【ベルギーリーグ】ウェステロー1−2ゲンク（日本時間4月19日／ヘット・カイピー）【映像】伊東純也“ベッカム級”ロングキック日本代表MFが極上のアシストを記録した。ゲンクの伊東純也が繰り出した約40mのサイドチェンジを受けた選手がゴラッソを決めると、ファンも驚きの声を挙げている。ベルギーリーグのレギュラーシーズンで7位となったゲンクは、7位〜12位が参加するプレーオフ2を戦っている。伊東が所属するゲンクは日