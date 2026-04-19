「マッチングアプリで出会って結婚した夫婦は、離婚しやすいんじゃない？」【豆知識】「えっ…知らないとヤバい！？」これが離婚しない夫婦＆する夫婦の“決定的な特徴”です（画像10枚）こうした質問は春に一気に増えます。新生活は、異動や転勤、引っ越し、子どもの進級など“生活の更新”が同時多発的に発生し、夫婦の余裕がごっそり削られる季節だからです。そこで小さなズレが噴き出し、「出会い方のせいだったのでは」