＜トゥルム選手権 at PGAリビエラ・マヤ3日目◇18日◇PGAリビエラ・マヤ（メキシコ）◇7272ヤード・パー72＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの第3ラウンドが終了した。＜連続写真＞“ライン出しモード”に変化石川遼の最新スイング24位タイから出た石川遼は、1番ボギー、2番ダブルボギーと序盤でスコアを落としたが、4番以降、6バーディ・1ボギーと巻き返して「70」でラウンド。首位と6打差のトータル5アンダー・19位タイ