プロ野球セ・リーグは18日、各地で3試合が行われました。首位ヤクルトは3連勝中の3位・巨人と対戦。ヤクルトの1点ビハインドで迎えた9回裏のマウンドには、巨人の守護神・マルティネス投手を迎えます。それでも先頭からの2本の長打で同点に追いつくと、同点打を放っていた丸山和郁選手が三盗を決めチャンスを拡大。長岡秀樹選手が好機を生かしてサヨナラタイムリーを放ち、逆転サヨナラ勝利を収めました。2位の阪神は6位の中日と対