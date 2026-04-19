＜JMイーグルLA選手権3日目◇18日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第3ラウンドが進行中。首位と1打差のトータル13アンダー・2位の岩井千怜が日本時間午前5時50分にスタートした。＜連続写真＞左肩が“ストン”と落ちます岩井千怜の新スイング日本勢最上位で週末に進んだ岩井千怜。初日にトーナメントレコードの「63」をたたき出し首位で滑り出すと、2日目も「68」で2位と上位を