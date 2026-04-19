◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム5-3西武(18日、エスコンフィールドHOKKAIDO)西武に勝利し、連敗を3で止めた日本ハム。この日2打点で勝利に貢献した清宮幸太郎選手が喜びのコメントをしました。日本ハムは2点を先制された6回、その裏の攻撃で1点を返すと、水谷瞬選手が2点タイムリーで逆転、さらに清宮選手が2点タイムリースリーベースで続きこの回5点を奪い勝利しました。清宮選手は試合後、「隣にいる水谷君が最高の形で僕につない