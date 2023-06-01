◇ナ・リーグドジャース7−1ロッキーズ（2026年4月17日デンバー）ドジャース・大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、ロッキーズ戦に「1番・DH」で出場。WBCでチームメートだった菅野智之投手（36）との今季初対戦は二塁打と右前打など3打数2安打で、日米通算7打数6安打とし連続試合出塁を49に伸ばした。敵地コロラドは試合前の吹雪で銀世界になり試合開始時点でド軍戦史上最低の気温1・67度も、侍対決に完勝した。