長崎・五島市では「ながさき未来応援ポケモン」デンリュウとコラボした商品「デンリュウマドレーヌ」を開発し、１９日から発売すると発表した。五島産はちみつをたっぷり使用したはちみつレモン味で、五島産椿油のしっとりとした口どけの味わいにもこだわった一品。マドレーヌ本体をデンリュウの形に仕上げた、見た目にも楽しめる焼き菓子になっている。デンリュウデザインのパッケージで、ポケモンファンはもちろん、五島を