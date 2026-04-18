長崎・五島市では「ながさき未来応援ポケモン」デンリュウとコラボした商品「デンリュウマドレーヌ」を開発し、１９日から発売すると発表した。

五島産はちみつをたっぷり使用したはちみつレモン味で、五島産椿油のしっとりとした口どけの味わいにもこだわった一品。マドレーヌ本体をデンリュウの形に仕上げた、見た目にも楽しめる焼き菓子になっている。

デンリュウデザインのパッケージで、ポケモンファンはもちろん、五島を訪れた際のお土産としても喜ばれそうだ。

株式会社ポケモン（本社：東京都港区）は、地域ごとに「推しポケモン」を選定し、各地の魅力と一匹一匹のポケモンの魅力を国内外に同時に発信することで、国内外のポケモンファンに、全国のさまざまな地域へ足を運び魅力を感じてもらうことを、目指している。

長崎県は令和６年６月に株式会社ポケモンと地域活性化に向けた連携協定を締結し、これにより「推しポケモン」として、“ながさき未来応援ポケモン”に「デンリュウ」が任命された。

「デンリュウ」のしっぽの光は遠く離れた場所にも届き、灯台を連想させ、多くの島、多くの灯台を有する長崎県との親和性が高い。また、ライトポケモンである「デンリュウ」は、長崎市の夜景、ハウステンボスの光の王国など、「光」を観光の主なテーマとしている長崎県に似つかわしい。さらに昔から長崎の人に親しまれているわらべ歌「でんでらりゅうば」と「デンリュウ」の語呂が似ているなどの理由から、「推しポケモン」として、同県の未来を照らして欲しいという願いを込めて、「ながさき未来応援ポケモン」という肩書に決定した。

これまでも、「長崎カステラ」「角煮まんじゅう」「島原手延そうめん」など数多くの県産品とコラボしている。