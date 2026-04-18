◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１８日・神宮）巨人の佐々木俊輔外野手が先制ソロを放った。「１番・中堅」で先発出場。両軍無得点の３回２死の第２打席で、先発・奥川の外角低めの直球を逆らわずに振り抜くと、打球はＧ党の待つ左翼スタンドへ。１日の中日戦（バンテリンドーム）以来となる今季２号だ。球場がざわめく中、勢いよくダイヤモンドを一周した。初回先頭の第１打席では外角低めの直球をはじき返して左中