◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―３中日（１８日・甲子園）阪神が中日に４―３で逆転勝利。これで今季は中日戦開幕５連勝とし、１リーグ時代の３７年秋（〇〇〇〇△〇）、３８年秋（〇〇〇〇〇）と並び、８８年ぶり３度目の最長記録となった。２リーグ制以降で５連勝は初となった。１点ビハインドで迎えた７回１死一塁から好調の森下が右中間へ同点二塁打。その後、２死一、三塁から木浪が右前に勝ち越しのタイムリーを放って鮮