◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第１１節鹿島１―０浦和（１８日・メルスタ）鹿島が浦和をホームに迎えた一戦は、鹿島が１―０で勝利した。後半３６分にＣＫの流れからＤＦ濃野公人が決勝点を奪った。××××一進一退の攻防となったが、どこか「負ける気がしない」雰囲気は漂っていた。スコアが示す通り、完勝ではないし快勝でもないが、鹿島が慌てふためく場面は一切なく、危なげなく