日産サクラがマイナーチェンジ！ 新デザインや機能、走行特性を解説、補助金で実質約187万円から2026年4月16日、日産自動車は「日産サクラ」のマイナーチェンジを発表し、注文受付を開始しました。同車は2022年の登場以降、国内の暦年電気自動車販売台数において4年連続で首位を獲得したモデルです。今回の仕様変更では、エクステリアの質感向上や、日常的な使用における機能の追加が実施されました。あわせて公開さ