アイドルグループ・乃木坂46の遠藤さくらが18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。【全身ショット】メロメロ…“お嬢様スタイル”で登場した遠藤さくら遠藤は1st SHOW内「evelyn」のステージに、白のふんわりワンピースに淡い黄色のカーディガンを羽織ったお嬢様スタイルで登場。その可憐な姿に、登場と同時に会場から歓声が上がった。ステ