アイドルグループ・乃木坂46の一ノ瀬美空が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に登場した。【全身ショット】素敵！キャップスタイルで登場した一ノ瀬美空Daniel Wellingtonのステージではオールホワイトのコーディネートを披露。白のジャケット、白のシャープなロングスカート、白のキャップが、甘すぎずさわやかな出で立ちで清楚な印象を与えた。『Gi