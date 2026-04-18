乃木坂46・一ノ瀬美空、オールホワイトの清楚なキャップコーデ披露
アイドルグループ・乃木坂46の一ノ瀬美空が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に登場した。
【全身ショット】素敵！キャップスタイルで登場した一ノ瀬美空
Daniel Wellingtonのステージではオールホワイトのコーディネートを披露。白のジャケット、白のシャープなロングスカート、白のキャップが、甘すぎずさわやかな出で立ちで清楚な印象を与えた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。
【全身ショット】素敵！キャップスタイルで登場した一ノ瀬美空
Daniel Wellingtonのステージではオールホワイトのコーディネートを披露。白のジャケット、白のシャープなロングスカート、白のキャップが、甘すぎずさわやかな出で立ちで清楚な印象を与えた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。