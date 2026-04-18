ヤマザキビスケットは、日本初の成型ポテトチップス「チップスター」が1976年の発売から50周年を迎えたことを記念して各種プロモーションとキャンペーンを実施し、生活者に感謝を伝えるとともに需要を喚起していく。3月30日には、橋本環奈さんを継続起用した新TVCM「ありがとう チップスター50周年篇」を放映開始した。橋本環奈さんを継続起用した新TVCM「ありがとう チップスター50周年篇」同CMは「うすしお味」の赤いパッ