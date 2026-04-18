42-1【漫画】本編を読む駅員経験を持つザバック( @theback_blog )さんは、X(旧Twitter)やブログで駅員を主人公とした漫画を公開している話題の漫画家だ。ユニークな動物のキャラクターが登場し、駅員のリアルな日常を垣間見ることができる作品が揃う。今回は駅員の仕事にまつわる2作品を紹介するとともに、泊まり勤務の苦労について話を聞いた。42-2■鉄道マンの悪夢！始発10分前の起床職場の仮眠室で寝ていたペン助は、早朝に目を