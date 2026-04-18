タレントの柳原可奈子が、特別支援学校の小学部に入学した長女との新生活を明かし、反響を呼んでいる。【映像】柳原可奈子「涙が出た」長女の入学を家族で祝福＆幸せな食事風景2023年4月にInstagramで、長女が生まれつきの脳性まひであることを公表していた柳原。その後の投稿では、特別支援学校用のバギーに長女を乗せてピクニックに行ったことなど、家族との日常を発信している。2026年4月9日の更新では、長女が特別支援学