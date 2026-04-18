【トミカ No.94 光岡 M55（通常仕様・初回特別仕様）】 4月18日 発売 価格:各594円 【トミカプレミアム 08 フェラーリ 512 TR（通常仕様・発売記念仕様）】 4月18日 発売 価格:各990円 毎月第3土曜日に発売されるトミカ新車インプレッションをお届けするこの連載企画、今回は2026年4月の新車からトミカ「No.94 光岡 M55」トミカプレ