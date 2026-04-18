タレントの坂上忍がチェアマン、歌手で俳優の中島健人がプレゼンターを務めるTBS系バラエティー『プロフェッショナルランキング』（毎週月曜後10：00）20日のレギュラー放送3回目となる今回は、作詞家・作曲家はもちろんのこと、ライブ演出やテレビの音響効果まで、音楽に携わるあらゆるプロ149人がアンケートに回答。プロの目線で選んだ、「衝撃のデビューランキング」BEST20を届ける。【写真】横顔が美しすぎる中島健人202