町田がアル・イテハドの猛攻をしのぎきったFC町田ゼルビアは現地時間4月17日、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）準々決勝でサウジアラビア1部アル・イテハドと対戦。前半にロングスローから先制点を決めた町田が、このリードを守って1-0で勝利した。初のACLE出場でベスト4進出を決めた。初のアジア王者を目指す町田だが、攻撃の要である日本代表MF相馬勇紀が負傷でベンチ入りもできず。FWテテ・イェンギの背後にFWエリ