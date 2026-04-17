2月のミラノ・コルティナ五輪ではフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝き、この日今シーズンをもって引退することを発表した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）と木原龍一（33）が17日放送のTBS「それSnowManにやらせて下さい3時間SP」（後7・00）に出演、バラエティー番組初出演をし、会いたい芸能人を明かした。「SnowMan」の深澤辰哉から「会いたい芸能人の方とかいたりするんですか？」と聞かれた木原が「江頭2:50