毎年のように観測される「40℃以上の日」。その呼び名について気象庁は、これまで13の候補を公表。アンケートを行ってきましたが、きょう、その名称が発表されました。決まったのは「酷暑日」。私たちは、どんな夏を迎えることになるのでしょうか。きょうの東京は、最高気温19.2℃と過ごしやすい一日に。一方、週末は各地で気温がぐんぐんあがり、本格的な暑さとなりそうです。そんな中、国がきょう発表したのは、最高気温40℃以上