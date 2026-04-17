全国の映画館スタッフの投票で受賞作を選出する『第1回 映画館大賞』の授賞式が、5月12日に開催されることが決定。あわせて、アンバサダーにLiLiCoとLEO（BE:FIRST）が就任することも発表された。【写真】『第1回 映画館大賞』ロゴ映画館大賞とは、日々の業務で観客の反応を直接肌で感じている映画館スタッフが、「映画館で働いているからこそ選べる、そして、より多くの方に映画館で観てほしい作品」を投票によって選出し、さ